Никакие спортивные успехи на Олимпиаде не затмят оскорбления России

Анатолий Кошкин, , 23:21 — REGNUM

Чтобы бы ни говорили чиновники от российского спорта и принявшие вопреки мнению большинства нашего народа участие в Олимпиаде в Пхёнчхане на оскорбляющих страну унизительных условиях спортсмены и их тренеры и менеджеры, впечатление от происходившего во время Игр весьма неприятное. Ибо запрет использовать на Играх флаг, герб и гимн страны является беспрецедентным унижением, стерпеть которое, конечно же, не смогла бы ни Российская империя, ни Советский Союз. В каких бы прегрешениях ни были уличены спортивные чиновники, за что, по сути, вынужден был принести, хотя и невнятное, но извинение президент РФ, оскорблен весь народ нашей страны. И не желают этого понять и признать лишь расплодившиеся космополиты и компрадоры, давно потерявшие, а то и не имевшие изначально чувства и понятия о чести и достоинстве Родины. И даже если команде «атлетов из России» снисходительно «из жалости» позволят пронести флаг государства на церемонии закрытия Игр, это уже ничего не изменит. Ибо всему миру было продемонстрировано, что с русскими так обращаться можно. Не удивлюсь, если практика ущемления национального достоинства граждан нашей страны и государства в целом будет продолжена. Потому считал и продолжаю считать, что участие спортсменов РФ в Олимпиаде под позорным капитулянтским белым флагом было большой политической ошибкой, плоды которой придется вкушать еще долго.

Однако политическую «слабину» на нынешних Олимпийских играх проявили и ее организаторы. У нас в стране остался малозаметным факт изменения по требованию японского правительства флага объединенной команды Кореи. На открытии Игр было предусмотрено пронести флаг с изображением очертания Корейского полуострова на белом фоне. Этот флаг предназначался и для использования объединенной женской сборной Северной и Южной Кореи по хоккею.

Так вот — японцам не понравилось, что на эту стилизованную карту были нанесены и входящие в состав Республики Корея (Южная Корея) небольшие острова Токто, на которые, как и на русские Курилы, без основания, как считают в Сеуле и Пхеньяне, претендует официальный Токио. В Японии эти острова именуют Такэсима и даже учредили специальный «день Такэсима» для мобилизации населения на «борьбу за их возвращение». Бывая в Республике Корея и встречаясь с политиками и учеными этого государства, всегда отмечал у них непримиримый настрой и жесткость в отстаивании национальных прав на эти территории. Так, например, в кабинете председателя комитета по международным делам парламента Южной Кореи висит огромная фотография островов Токто, на фоне которой мы фотографировались с хозяином кабинета.

По информации японского агентства Киодо, для подкрепления позиции Токио в городе Мацуэ на юго-западе главного японского острова Хонсю в дни Олимпиады прошел митинг в поддержку притязаний Токио на «контролируемые Южной Кореей острова Такэсима». В проведенной в «день Такэсима» акции приняли участие представители центрального правительства и местных властей, которые заявляли о «бесспорных исторических и юридических правах» своей страны на эти территории. Как сообщало агентство, произошли столкновения между членами японских националистических организаций и южнокорейскими активистами, которые пресекла полиция.

Такие митинги ежегодно проводятся в память о том, что 22 февраля 1905 года острова Такэсима были официально включены в состав Японской империи. Однако Республика Корея считает такое «включение» ничем иным как колониальным захватом своих территорий. Она сама была под господством Токио до поражения Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года. В результате этого Сеул установил контроль над островами, а с 1954 года там размещен небольшой военный гарнизон. Японское правительство регулярно заявляет о своих правах на эти территории. Токто — два небольших острова и 35 прилегающих к ним скал в Японском море общей площадью менее 0,2 кв. км.

После обращения Японии с протестом в МОК южнокорейские власти, видимо, желая без политических скандалов провести Олимпиаду, пошли на попятную, согласившись убрать с флага очертания островов Токто. С этим не согласился Пхеньян — руководство КНДР обвинило Сеул в отказе от территориальной целостности Корейского полуострова. Как сообщало информационное агентство ЦТАК, Северная Корея обвинила Юг в отсутствии принципиальной позиции при защите принадлежности островов Токто, на которые претендует Япония. Было заявлено, что «правительство Республики Корея должно вынести серьезный урок из инцидента, когда объединенной корейской команде пришлось идти на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане с флагом, на котором не были обозначены острова Токто». «Их присутствие на флаге подтверждало принадлежность островов. Сеул должен был продемонстрировать волю на практике защищать острова под давлением третьих сил, а не голословно утверждать, что острова принадлежат Корее», — указало агентство.

Данный инцидент лишний раз продемонстрировал, что непризнание официальным Токио территориальных итогов Второй мировой войны, намерение добиться их пересмотра, реванша будет и впредь осложнять его отношения с окружающими государствами, включая нашу страну.