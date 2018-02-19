Удобный «мельдоний»: чем грозит допинговый скандал на Играх в Пхенчхане

Сеул, , 10:33 — REGNUM Мельдоний, ставший фактически мемом после серии скандалов и обвинений российских спортсменов, вновь «прозвучал» на Олимпийских играх в Южной Корее: на этот раз обвиняется бронзовый призер Игр в миксте, керлингист Александр Крушельницкий. Под ударом не только его медаль на Играх, но и вновь репутация России.

Крушельницкий и его супруга и напарница Анастасия Брызгалова принесли России первую олимпийскую медаль в керлинге. Ранее РУСАДА тестировало спортсмена, тогда проба оказалась отрицательной.

С большой долей вероятности мельдоний могли подмешать спортсмену в Японии накануне Олимпиады, где Брызгалова и Крушельницкий тренировались. По данным издания Inside the games, мельдоний попал в организм спортсмена за 10 дней до сдачи пробы и подмешать его мог тот, кто не прошел отбор.

Читайте также: Кёрлингист Крушельницкий рассказал, кто мог подмешать ему мельдоний

О возможном обнаружении мельдония в допинг-пробе «А» Александра Крушельницкого стало известно 18 февраля. По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту и депутата Госдумы Светланы Журовой, скандал с мельдонием в олимпийской сборной РФ возник именно сейчас, потому что необходимо было нанести удар по спортсменам.

Они выполнили все условия и могут еще завоевать золотые медали. И тут возник мельдоний, который, кстати, никто перед стартом и во время соревнований не употребляет. Кроме того, мельдоний уже на слуху, и если бы у него нашли какой-то другой препарат, он, наверное, не воздействовал бы на западные умы так, как это название — «мельдоний», которое ассоциируется исключительно с Россией, считает Журова.

«Опять начнут обвинять российских спортсменов во всем подряд? Боюсь, что да. К слову, именно этого опасались многие болельщики, которые говорили, что сборной не стоит ехать на ОИ», — заявила депутат Госдумы.

Того, что мельдоний был подмешан спортсмену, не исключает и Международный олимпийский комитет (МОК). Проба «Б» Крушельницкого будет вскрыта 19 февраля, результаты станут известны во второй половине дня по московскому времени. Если проба «Б» Крушельницкого не подтвердится, то это может привести к новому скандалу вплоть до временного закрытия аккредитованной лаборатории в Сеуле, пишет «Спорт-экспресс».

Читайте также: МОК опроверг информацию о сдаче Крушельницким олимпийской аккредитации

Если же проба окажется положительной, то весь вопрос в концентрации препарата. Если она окажется мала, можно будет попробовать доказать, что таблетку Крушельницкий принял еще до запрета мельдония в январе 2016 года. При многолетнем приеме мельдоний может накапливаться в организме и потом проявляться в пробах спустя годы. Сам керлингист не отрицает, что принимал препарат, пока он был разрешен.

Читайте также: МОК проведет расследование о допинг-пробе Крушельницкого после Олимпиады

В случае подтверждения судьбу самого спортсмена и его медали будет решать Спортивный арбитражный суд (CAS). Он решит, должен ли будет спортсмен вернуть медаль и быть дисквалифицирован или нет.

Также серьезные последствия могут ждать и всю сборную, выступающую в Пхенчхане под нейтральным флагом. Если факт нарушения подтвердится, под угрозой будет полноценное участие спортсменов в церемонии закрытия Игр. В числе условий этого участия, естественно, значилось и отсутствие допинговых инцидентов.