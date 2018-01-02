В Мексике футболист убил арбитра за красную карточку

Гвадалахара, Мексика, , 10:58 — REGNUM Показавший игроку одной из любительских футбольных команд в Мексике красную карточку арбитр скончался от травм, нанесенных ему оштрафованным игроком, сообщает британская газета The Daily Mail.

Арбитр Хосе Вальдемара Эрнандеса Капитильо подвергся нападению во время матча любительских команд в Гвадалахаре во время матча на стадионе PEMEX, после чего пострадавшего в состоянии комы доставили в больницу города Халапа. Проведя в коме неделю, судья матча скончался в медицинском учреждении.

Президент ассоциации арбитров Мексики Валентин Рамирес сообщил, что детали происшествия в настоящее время расследуются, а напавший на арбитра спортсмен задержан.

Напомним, 3 мая матч между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» в финале Кубка России по футболу на стадионе «Фишт» в Сочи завершился массовой дракой футболистов, которая произошла на последних минутах встречи.

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Столкновение произошло в добавленное время матча возле штрафной площадки команды «Урал». В результате драки четверо футболистов получили красные карточки.