Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео

Сочи, Краснодарский край, , 07:20 — REGNUM Матч между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» в финале Кубка России по футболу на стадионе «Фишт» в Сочи завершился массовой дракой футболистов на последних минутах встречи. Видеоролик с потасовкой между игроками обнародован на портале YouTube.

Инцидент произошел уже в добавленное время матча возле штрафной команды «Урала». По итогам потасовки четыре футболиста получили красные карточки:(«Локомотив»),(«Локомотив»),(«Урал») и(«Урал»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский «Локомотив» переиграл екатеринбургский «Урал» и выиграл Кубок России в сезоне 2016/17 годов. Встреча, прошедшая 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:0.

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