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Матч Россия-Аргентина: Продажу алкоголя в район «Лужников» ограничат

Спорт

Ограничение введено на один день — 11 ноября

Матч Россия-Аргентина: Продажу алкоголя в район «Лужников» ограничат
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 8 ноября 2017, 08:43 — REGNUM  В Москве на один день (11 ноября) во время проведения футбольного матча Россия-Аргентина на обновленном стадионе «Лужники» ограничат продажу алкоголя, сообщается на портале мэра Москвы.

Алкогольные напитки не будут продавать в магазинах и кафе, расположенных поблизости от спортивного комплекса «Лужники», а также вблизи станций метро «Спортивная» и «Воробьевы горы»,

Эти меры предприняты для обеспечения безопасности, профилактики правонарушений и предотвращения травматизма среди футбольных фанатов, которые в этот день придут на стадион «Лужники».

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября на столичном стадионе «Лужники». Начало игры — в 16:00 по мск.

Отметим, матч Россия-Аргентина станет первым на стадионе «Лужники» после масштабной реконструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси 7 ноября провёл первую тренировку в Москве в преддверии матча со сборной России. Тренировка прошла на базе московского «Спартака» в Тушино.

Напомним, что стадион «Лужники» был закрыт на масштабную реконструкцию в 2013 году и закончилась в мае 2017 года. После реконструкции арена стала двухъярусной.

Обновленный стадион «Лужники» вмещает 81 тыс. зрителей, что на 3 тыс. человек больше, чем ранее. Площадь стадиона с учетом трибун составляет 221 тыс. кв. метров.

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Футбол

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