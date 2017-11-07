Месси провёл первую тренировку в составе сборной Аргентины в Москве

Москва, , 13:10 — REGNUM Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси провёл первую тренировку в Москве в преддверии матча со сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат».

Тренировка прошла на базе московского «Спартака» в Тушино. Вместе с Месси тренируются также форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

Товарищеский матч между командами России и Аргентины состоится 11 ноября на стадионе «Лужники». Затем аргентинцы сыграют со сборной Нигерии в Краснодаре 14 ноября.

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