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«Реал» уступил «Жироне» в матче чемпионата Испании

Спорт

«Жирона» (Жирона) – «Реал» (Мадрид) – 2:1

«Реал» уступил «Жироне» в матче чемпионата Испании
AnnRos
Футбол

Жирона, Испания, 29 октября 2017, 22:22 — REGNUM  Футболисты «Жироны» на своем поле переиграли мадридский «Реал» в матче десятого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 29 октября в Жироне, завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Кристиан Стуани и Кристиан Португес. У гостей мяч забил Иско.

После десяти матчей в чемпионате Испании «Реал» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Жирона», набравший 12 баллов, находится на одиннадцатой позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

«Жирона» (Жирона) — «Реал» (Мадрид) — 2:1.

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