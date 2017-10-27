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«Реал» обыграл «Фуэнлабраду» благодаря двум пенальти

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

Мадрид, 27 октября 2017, 11:16 — REGNUM  Мадридский «Реал» одержал победу на «Фуэнлабрадой» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Реал» выставил на этот матч дублирующий состав и победил благодаря двум пенальти, которые реализовали Марко Асенсио и Лукас Васкес.

Второй матч противостояния пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 29 ноября.

Напомним, «Барселона» в рамках 1/16 финала Кубка Испании победила в первом матче «Мурсию» со счётом 3:0.

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