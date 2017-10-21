«Челси» переиграл «Уотфорд» в матче АПЛ

Лондон, , 22:43 — REGNUM Футболисты «Челси» на своем поле переиграли «Уотфорд» в матче девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 21 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 4:2.

У хозяев поля голевыми действиями отметились Педро Родригес, Сесар Аспиликуэта и Миши Батшуайи (дубль). У гостей мячи забили Абдулайе Дукуре и Роберто Перейра.

После девяти матчей в чемпионате Англии «Челси» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Клуб «Уотфорд», набравший 15 баллов, находится на пятой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 9-й тур.

«Челси» (Лондон) — «Уотфорд» (Уотфорд) — 4:2.

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