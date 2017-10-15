«Брайтон» и «Эвертон» сыграли вничью

Лондон, , 18:35 — REGNUM Футболисты «Брайтон энд Хоув Альбиона» на своем поле сыграли вничью с «Эвертоном» в матче восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 15 октября на стадионе «Фалмер» в Брайтоне, завершилась со счетом 1:1.

Полузащитник хозяев поля Антони Кнокар открыл счет на 82-й минуте, а нападающий гостей Уэйн Руни восстановил равновесие в матче.

После восьми матчей в чемпионате Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» пока занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. Клуб «Эвертон», также набравший 8 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 8-й тур

«Брайтон энд Хоув Альбион» (Брайтон) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 1:1.

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