«Ростов» переиграл «Амкар» в матче РФПЛ

Ростов-на-Дону, , 21:58 — REGNUM Футболисты «Ростова» на своем поле переиграли пермский «Амкар» в матче двадцать шестого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 30 апреля на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи стал нападающий хозяев поля Александр Бухаров, который забил единственный мяч на 57-й минуте.

После двадцати шести матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Клуб «Амкар», набравший 34 балла, находится на девятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 26-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Амкар» (Пермь) — 1:0 (0:0).

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