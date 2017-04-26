Карраско пропустит первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

Мадрид, , 12:08 — REGNUM Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско, выступающий за мадридский «Атлетико», не сыграет из-за травмы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (ЛЧ) против мадридского «Реала». Об этом сообщает в среду, 26 апреля, AS.

«Карраско не сможет помочь своим одноклубникам в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полузащитник «Атлетико» получил серьезный вывих плеча в домашнем матче тридцать четвертого тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». По предварительным данным, игрок сборной Бельгии выбыл на две недели.

Напомним, первая полуфинальная игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая, ответная — 9 мая.

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