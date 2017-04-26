Гол Сориано принес «Вильярреалу» победу над «Атлетико»

Мадрид, , 08:53 — REGNUM Игроки мадридского клуба «Атлетико» уступили соперникам из «Вильярреала» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Итог встречи, прошедшей на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде, составил 0:1 в пользу клуба из Валенсии.

На 82-й минуте матча мяч в ворота «матрасников» отправил итальянский полузащитник валенсийцев Роберто Сориано.

На счету «Атлетико» 68 очков, команда находится на третьей позиции в турнирной таблице испанской Примеры. Следом за мадридским клубом идет «Севилья» (65 очков), на пятом месте — «Вильярреал» (60 очков).

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне, комментируя итоги встречи с «Вильярреалом», заявил, что поражение его команды — это часть игры, сообщает Marca.

«Сегодня мяч не хотел влетать в ворота соперника. Мы грешили неточностями в том, что касается последнего паса, а гости сумели воспользоваться своим моментом», — пояснил тренер.

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