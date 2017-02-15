Полиция Мадрида подозревает Марадону в нападении на девушку

В 2014 году футболист заявлял, что возлюбленная похитила у него часы и драгоценности

Мадрид, , 14:34 — REGNUM Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона подвергся допросу полиции после того, как его возлюбленная Росио Олива заявила об агрессивном поведении своего спутника. Инцидент произошел в одном из отелей Мадрида, сообщает 15 февраля газета ABC.

Как отмечает издание, утром девушка позвонила на стойку регистрации отеля и пожаловалась, что Марадона на нее напал. Персонал гостиницы сообщил о случившемся в полицию, после чего стражи порядка прибыли на место.

Однако правоохранителям девушка сообщила, что между ней и Марадоной всего лишь произошла «сильная ссора». В результате обоих постояльцев допросили, однако ни Марадона, ни Олива не стали писать заявление в полицию. Марадона и его спутница прибыли в Испанию 13 февраля по случаю матча между испанским «Реалом» и итальянским «Наполи».

56-летний Марадона встречается с 25-летней футболисткой и моделью Росио Оливой на протяжении четырех лет. В 2014 году футболист заявил, что девушка похитила у него часы и драгоценности, после чего пара рассталась. Через некоторое время Олива и Марадона помирились.

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