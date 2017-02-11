«Генгам» переиграл «Лион» в матче чемпионата Франции

Париж, , 21:55 — REGNUM Футбольный клуб «Генгам» на своем поле переиграли «Лион» в матче двадцать пятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 11 февраля на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме, завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голевыми действиями отметились Мустафа Диалло и Николя Бенезе. У гостей мяч забил Александр Ляказетт.

После двадцати четырех матчей в чемпионате Франции «Лион» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. Клуб «Генгам», набравший 34 балла после 25 игр, расположился на восьмой позиции.

Чемпионат Франции. 25-й тур

«Генгам» (Генгам) — «Лион» (Лион) — 2:1 (2:1).

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