«ПСЖ» дожал «Дижон» в конце матча

На данный момент команда из Парижа идет на 3-м месте с 49-ю очками, что на 3 очка меньше, чем у «Монако». «Дижон» продолжает оставаться в середине таблицы на 13-м месте с 24-мя очками

Париж, , 23:54 — REGNUM 4 февраля на стадионе «Стад Гастон Жерар» был разыгран матч 23-го тура Французской Премьер-лиги между командами «Дижон» и «Пари Сен Жермен». Матч завершился со счетом 1:1.

На 29-й минуте матча бразильский вингер Лукас Моура со второй попытки забил мяч в пустые ворота — 1:0.

Через 2 минуты форвард сборной Кабо-Верде забил потрясающий гол мощным ударом с линии штрафной — 1:1.

На 81-й минуте матча защитник сборной Бразилии Тьяго Силва вывел «ПСЖ» вперед — 1:2.

Через 3 минуты уругвайский таранный форвард Эдинсон Кавани установил окончательный счет в матче, забив свой 22-й гол в Лиге 1 в сезоне 2016/17 — 1:3.

На данный момент команда из Парижа идет на 3-м месте с 49-ю очками, что на 3 очка меньше, чем у «Монако». «Дижон» продолжает оставаться в середине таблицы на 13-м месте с 24-мя очками.

Составы на матч:

«Дижон»: Рейне, Шафик, Лотье, Варро, Рюфли, Лис-Мелу, Бальмон, Абейд, Мартен, Дьони, Тавареш.

«ПСЖ»: Ареола, Орье, Маркиньос, Силва, Курзава, Рабьо, Мотта, Матуиди, Дракслер, Кавани, Моура.

Главный арбитр матча: Делера Амаури.

Голы: Моура 29 — 0:1, Тавареш 31 — 1:1, Силва 81 — 1:2, Кавани 84 — 1:3.