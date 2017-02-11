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В спорткомплексе «Зенит-Арена» проходит первое массовое мероприятие

Спорт
11 февраля 10000 петербуржцам и гостям города в рамках мероприятия «Первый посетитель» предоставлена возможность первыми увидеть «Зенит-Арена» («Стадион Санкт-Петербург») и убедиться в его готовности к приему крупных спортивных событий

Санкт-Петербург, 11 февраля 2017, 17:19 — REGNUM  В мероприятии «Первый посетитель», призванном протестировать техническую готовность нового стадиона к крупным спортивным событиям, планируется участие 10 тысяч зрителей, сообщает ресурс «Конкретно.ру». Мероприятие сопровождается мото‑ и световыми шоу, а также флэшмобом.

Новая арена впервые встречает зрителей и демонстрирует свои сервисы и техническое оснащение. Почетный гость мероприятия — легенда «Зенита» Вячеслав Малафеев.

О проекте «Стадион Сантк-Петербург»:

Вместимость: 67 800 зрителей (при проведении концертов вместимость увеличивается до 80 000 зрителей).

Расположение: Крестовский остров, берег Финского залива.

Высота: 110 метров.

Общая площадь: 287 600 кв. м.

Выкатное поле спорткомплекса позволяет сохранять качество газона в условиях петербургского климата. В дни, свободные от проведения матчей, поле находится под открытом небом. Это позволяет улучшить процесс аэрации и обеспечить высокое качество газона.

Во время культурно-массовых мероприятий и соревнований по другим видам спорта выкатное поле будет располагаться за пределами стадиона. Такое техническое решение значительно расширяет функциональные возможности стадиона.

Новейшая система видеонаблюдения позволяет контролировать происходящее на трибунах и в подтрибунных помещениях и тем самым обеспечивает безопасность посещения стадиона.

Технологические решения позволяют стадиону значительно экономить электроэнергию — он относится к классу энергетической эффективности A++ (очень высокий).

Стадион полностью адаптирован для посетителей с особыми потребностями — предусмотрены специальные вестибюли, лифты, туалеты, пандусы, тактильные указатели, противоскользящие ступени.

Стадион оборудован полностью автоматизированной платежно-пропускной системой.

Все территория стадиона рассчитана на полное покрытие сетью Wi-Fi.

На данный момент в мире существует всего четыре арены с выдвижным футбольным полем. Помимо «Стадиона Санкт-Петербург», это «Фелтинс-Арена» (Гельзенкирзен, Германия), «Гелредом» (Арнем, Голландия) и «Юниверсити оф Финикс Стэдиум» (Глендейл, США).

Стадион примет 4 матча Кубка конфедераций, включая матч-открытие и финал, и 7 матчей чемпионата мира, включая матч за третье место. После турниров на стадионе будут проводиться матчи ФК «Зенит» и другие культурно-массовые мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит-Арену» 22 февраля протестируют музыкальным фестивалем

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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