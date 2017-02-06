«Зенит-Арену» 22 февраля протестируют музыкальным фестивалем

Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Музыкальный фестиваль с участием популярных команд и исполнителей пройдет 22 февраля на арене нового стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга. О предстоящем событии сегодня сообщило «Радио Зенит», которое и стало организатором мероприятия.

Как сообщается, фестиваль станет для стадиона тестовым мероприятием перед тем, как на новой арене состоятся футбольные матчи с участием ФК «Зенит» и сборной России.

На фестивале выступят группы «Би-2», «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», Баста и другие.

«На время фестиваля раздвижная крыша будет закрыта, поэтому погода не сможет преподнести сюрприз», — подчеркивают организаторы. Билеты на фестиваль уже можно приобрести на одном из сайтов в Интернете.

Как сообщили сегодня в Смольном, 11 февраля на новом стадионе состоится тестовое мероприятие «Первый посетитель», в рамках которого 10 тысяч посетителей получат возможность первыми увидеть и технически проверить объект на его готовность к важным спортивным событиям, которые ему предстоит принять.