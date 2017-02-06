«Реал Сосьедад» переиграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании

Мадрид, , 22:54 — REGNUM Футбольный клуб «Реал Сосьедад» на своем поле переиграл «Осасуну» в матче двадцать первого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 5 февраля на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 3:2.

Победу хозяевам поля принесли точные удары в исполнении Рауля Наваса, Карлоса Велы и Хуанми. У гостей голевыми действиями отметились Кенан Кодро и Серхио Леон.

После двадцати одного матча в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. «Осасуна», набравшая 10 баллов, находится на 19-й позиции.

Чемпионат Испании. 21-й тур

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — «Осасуна» (Памплона) — 3:2.

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