«Эспаньол» переиграл «Малагу» в матче чемпионата Испании
«Малага» (Малага) — «Эспаньол» (Барселона) — 0:1
Малага, Испания, 4 февраля 2017, 17:55 — REGNUM Футболисты «Малаги» на своем поле уступили «Эспаньолу» в матче двадцать первого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 4 февраля на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге, завершилась со счетом 0:1.
Героем встречи стал Пабло Пьятти, забивший единственный гол на 17-й минуте.
После двадцати одного матча в чемпионате Испании «Эспаньол» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. «Малага», набравшая 22 балла, находится на 14-й позиции.
Чемпионат Испании. 21-й тур
«Малага» (Малага) — «Эспаньол» (Барселона) — 0:1 (0:1).
Читайте также: «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании
Читайте также: «Сельта» и «Алавес» сыграли вничью в матче Кубка Испании
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
04.02.17
«Челси» отомстил «Арсеналу» за прошлое поражение
NB!
04.02.17
Блицкриг Порошенко — путь к геноциду
NB!
04.02.17
Польские фермеры требуют остановить импорт украинского зерна
NB!
04.02.17
Почему министерство обороны отказалось от участка в Севастополе?
NB!
04.02.17
Собирается ли Трамп «бодаться» с Китаем?
NB!
04.02.17
Почему сегодня чудеса христианству больше не нужны
NB!
04.02.17
Депутат Рады: Порошенко 3 года назад обещал закончить войну за две недели
NB!
04.02.17
Министр обороны США: Иран – спонсор терроризма
NB!
04.02.17
Белый дом США расследует утечки переговоров Трампа с главами других стран
NB!
04.02.17
Конфликт в Северной Дакоте: Лагерь индейцев приказано снести
NB!
04.02.17
Актёру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину
NB!
04.02.17
Politico: Трамп все-таки встречался с Тимошенко
NB!
04.02.17
Москва слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
NB!
04.02.17
«Врачи без границ»: Евросоюз готов «принести в жертву» тысячи беженцев
NB!
04.02.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Белорусская»
NB!
04.02.17
Лукашенко огласил решение суда по делу Лапшина
NB!
04.02.17
«Русские хакеры заставят голландцев считать результаты выборов вручную»
NB!
04.02.17
Госдеп США: в соответствии с указом Трампа аннулированы 60 тысяч виз
NB!
03.02.17
The Telegraph: «Путин уверен, что Порошенко развязал войну из-за денег»
NB!
03.02.17
The Guardian: «Русские хакеры могут разрушить западную демократию»
NB!
03.02.17
Лукашенко отозвал представителей Белоруссии из таможенных органов ЕАЭС
NB!
03.02.17
Стив Бэннон – главный стратег и алармист Белого дома