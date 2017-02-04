«Эспаньол» переиграл «Малагу» в матче чемпионата Испании

Малага, Испания, , 17:55 — REGNUM Футболисты «Малаги» на своем поле уступили «Эспаньолу» в матче двадцать первого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 4 февраля на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге, завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи стал Пабло Пьятти, забивший единственный гол на 17-й минуте.

После двадцати одного матча в чемпионате Испании «Эспаньол» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. «Малага», набравшая 22 балла, находится на 14-й позиции.

Чемпионат Испании. 21-й тур

«Малага» (Малага) — «Эспаньол» (Барселона) — 0:1 (0:1).

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