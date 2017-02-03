«Сельта» и «Алавес» сыграли вничью в матче Кубка Испании
«Сельта» — «Алавес» — 0:0
Мадрид, 3 февраля 2017, 08:20 — REGNUM Футбольный клуб «Сельта» на своем поле сыграл вничью с «Алавесом» в первом матче полуфинала Кубка Испании. Встреча, прошедшая 2 февраля на стадионе «Балаидос» в Виго, завершилась со счетом 0:0.
Ответная встреча между этими командами состоится 8 февраля на стадионе «Мендисорроса» в Витории.
Кубок Испании. ½ финала. 1-й матч
«Сельта» — «Алавес» — 0:0.
Ранее мадридский «Атлетико» уступил каталонской «Барселоне» в домашнем полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча, прошедшая 1 февраля на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде, закончилась со счетом 1:2.
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