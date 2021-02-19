Новосибирск, , 13:24 — REGNUM В Новосибирской области на сегодняшний день работают 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Прививки поставили уже около 45 тысяч новосибирцев. В день прививаются более 4 тысяч человек. Такие данные были озвучены в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу сегодня, 19 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

В Новосибирскую область в общей сложности поступило около 75 тысяч доз вакцины.

Сделать прививку сегодня можно в каждой из 59 взрослых поликлиник региона. Также работают 29 мобильных бригад — для выездов на предприятия.