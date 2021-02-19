Каракас, , 13:15 — REGNUM Правительство Венесуэлы продолжит распространение российских вакцин Спутник V по штатам страны, чтобы обеспечить первый этап национальной иммунизации против COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina.

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После запуска процесса вакцинации 18 февраля в столичных округах Миранда и Варгас органы здравоохранения обеспечат доставку лекарств в оставшиеся районы, перевозя их и придерживаясь температуры хранения не выше — 18 градусов по Цельсию.

В начале кампании министр здравоохранения Карлос Альварадо особо отметил логистику, развернутую правительством для надлежащего хранения вакцин и обучения персонала в 60 дозорных больницах, созданных на всей территории страны.

Альварадо заверил, что не менее 70% населения будет иммунизировано в 2021 году, и пояснил, что на этом первом этапе российская вакцина будет применена к врачам и медперсоналу, 14 тысячам медицинским бригадирам и социальным работникам, а также к военным и сотрудникам полиции.

К списку добавлены должностные лица, которым по работе требуется выходить на улицу: это мэры, губернаторы и депутаты Национального собрания. Массовая вакцинация должна начаться в апреле 2021 года.

13 февраля в страну прибыли первые 100 тысяч доз «Спутника V», разработанного ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.