Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM В Ростовской области установлены случаи заражения коронавирусом после введения первой дозы антиковидной вакцины. Об этом в телеэфире сообщила главный инфекционист донского минздрава Светлана Водяницкая.

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По её словам, есть врачи, которые получили первую прививку, а затем, находясь в «красной зоне», заболели COVID-19. Однако никаких особенностей в протекании болезни не установлено.

Водяницкая также разъяснила, что антитела к вирусу у привитого человека начинают вырабатываться на 42-й день после введения первой дозы или на 21-й после введения второго компонента.

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