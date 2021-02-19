Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались 23 пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 женщин в возрасте от 53 до 85 лет и семеро мужчин в возрасте от 40 до 89 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 3 тыс. 17 смертей среди заболевших COVID-19.

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