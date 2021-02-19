Лион, Франция, , 10:11 — REGNUM Во Франции от COVID-19 вакцинировали более 1 млн человек. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила Санитарная служба Франции.

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Представители службы уточнили, что более 1 миллиона жителей Франции приняли две дозы вакцины от COVID-19. Тем не менее, распространение SARS-CoV-2 в стране остается существенной проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля бывший президент Франции Николя Саркози вакцинировался от COVID-19 в военной больнице Перси в коммуне Кламар департамента О-де-Сен.

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