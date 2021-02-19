Техас, , 10:03 — REGNUM Семье из американского штата Техас справиться с последствиями обрушившихся морозов помогла приехавшая к ним бабушка из России, сообщает телеканал «360».

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Женщина по имени Лилия приехала в гости к родственникам в США и задержалась из-за пандемии коронавируса. В трудной ситуации она напомнила родным, как справляться с морозами.

«Воду (из батарей) слили вовремя — система отопления не перемерзла. Большинство не знает, что воду нужно было сливать», — сказала женщина.

В магазинах нет теплых вещей, предназначенных для такой суровой погоды. Женщина связала близким свитера.

«Спасло то, что жила в России», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в США из-за аномальных морозов и снежных бурь, обрушившихся на ряд штатов, погибли 34 человека.

Наибольшее число погибших из-за различных происшествий, связанных с плохой погодой, зафиксировано в штате Техас — 20 человек. В первую очередь смерти связаны с переохлаждением и попытками согреться при отключении электроэнергии — с помощью камина, газовых плит или в работающей машине.

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