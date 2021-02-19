Кишинёв, , 09:14 — REGNUM В Молдавии в течение суток 18 февраля выявили 1340 носителей SARS-CoV-2 в ходе 4079 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным ведомства, в стране выявили 174 155 случаев заражения коронавирусом. Медики признали выздоровевшими 159 931 человека, в том числе 592 — за последние сутки.

В «ковидных» центрах республики находятся 3226 пациентов с COVID-19, из которых 285 — в тяжёлом состоянии. Скончались за время пандемии 3717 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

В течение 17 февраля в стране выявили 1301 случай заражения коронавирусом в результате 4235 тестов. Выздоровевшими врачи признали 720 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии с 17 февраля ужесточили карантинные ограничения. В стране запретили торговым центрам работать в выходные дни, вещевым рынкам разрешили работать только три дня в неделю, а на поминках разрешено собирать не более 20 человек. В общественном транспорте должно быть занято не более 50% мест.

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