Москва, , 05:45 — REGNUM В пятницу, 19 февраля, в Москве будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −14… −12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 20 февраля в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — −23… −21 °C.

Ветер северо-западный, западный (ночью южный) 3−8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −16… −11 °C днём и −26… −21 °C, местами до −31… −29 °C, ночью.

В субботу, 20 февраля, днём в столице ожидается −12… −10 °C, переменная облачность, без осадков, по области −15… −10 °C. Ночью в регионе ожидается −23… −18 °C, местами до −28… −26 °C, небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце нынешней недели в столице России ожидается потепление.

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