Скопье, , 06:21 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 18 февраля заявил, что последние исследования показали, что 50% случаев заражения коронавирусом в стране приходятся на британский штамм.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, данные соответствуют периоду с января по настоящее время.

Тем не менее, глава македонского минздрава подчеркнул, что распространение британского штамма не стало причиной существенного роста нагрузки на систему здравоохранения страны. Смертность среди с пациентов с COVID-19 в Северной Македонии остается достаточно высокой, однако наблюдается снижение числа активных случаев, в то время как в соседней Албании наблюдается стремительный рост числа зараженных.

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