Тирана, , 03:40 — REGNUM В Албании 18 февраля в результате обследования 3935 человек выявили 1112 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 991 человек был признан излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 96 838 случаев заражения коронавирусом. 60 675 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1617 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших — 28 медицинских работников.

Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, при этом «необъяснимым» образом уровень смертности, согласно официальной статистике, в два раза ниже, чем в соседней Северной Македонии, при в несколько раз большем числе выявляемых ежедневно заражений.

За прошедшие сутки в стране умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 34 546 человек (в 5,5 раз больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 20 973 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 594 пациента, причем уже месяц отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным на 18 февраля, вакцинацию от коронавируса в Албании прошли 736 человек.