Стокгольм, , 18:51 — REGNUM По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции (FHM), число случаев заражения «британским» штаммом коронавируса растет во всех ленах страны. Развитие эпидемиологической ситуации носит «естественный» характер, однако распространение мутирующего коронавируса может приблизить третью волну пандемии в стране. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Это влияет на то, насколько большой будет третья волна при том моделировании, которым мы занимаемся», — заявила представитель ведомства Сара Байфорс в ходе пресс-конференции.

18 февраля Агентство общественного здравоохранения опубликовало статистику, показывающую, насколько мутация распространена в отдельных ленах. Так, например, в Евлеборге «британским» штаммом заражен каждый четвертый человек, инфицированный SARS-CoV-2 в течение шестой недели.

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