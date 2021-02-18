Стокгольм, , 15:24 — REGNUM Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции министерство культуры Швеции предложило вновь открыть двери музеев и выставок для посетителей. О новых мерах в ходе пресс-конференции сообщила министр культуры и спорта Аманда Линд.

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Работу музеев и художественных галерей рекомендуется возобновить «безопасным образом». Их владельцы должны соблюдать те же правила, которые действуют во всех магазинах Швеции с 11 марта.

Как заявила министр Линд, ее ведомство разработает предельно гибкие условиях для возобновления работы культурных учреждений. Порядок их посещения будет зависеть от площади помещений, наличия сидячих мест, проводится ли мероприятие в закрытом помещении или на открытом воздухе.

Отмечается, что новый режим работы культурных объектов также коснется зоопарков и парков развлечений.

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