Стокгольм, , 14:43 — REGNUM Правительство Швеции не справилось со своей задачей по защите пожилых людей во время пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала SVT заявила лидер «Левых» Нуши Дадгостар.

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На сегодняшний день, отмечают журналисты, пандемия коронавируса унесла жизни более 12 000 жителей Швеции. Сейчас в отдельных ленах страны уровень распространения коронавирусной инфекции вновь растет высокими темпами. В то же время многие регионы столкнулись с задержками поставок вакцины от COVID-19.

«У правительства была задача — защищать пожилых людей. Нужно было приложить огромные усилия для улучшения системы ухода за пожилыми, которая, как мы знали еще тогда, имела очень большие недостатки, но правительство этого не сделало. В прошлом году наблюдалось какое-то удивительное безразличие к уходу за престарелыми людьми», —заявила политик.

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