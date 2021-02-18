Стокгольм, , 14:02 — REGNUM В Вестманланде, расположенном в центральной части Швеции, выявили 20 случаев заражения «южноафриканским» штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Отмечается, что речь идет о первом в Швеции кластерном заражении мутировавшим SARS-CoV-2, поскольку данные случаи никак не связаны с заграничными поездками. Таким образом, все инфицированные контактировали друг с другом на территории Вестманланда.

«Это еще раз говорит о том, что расслабляться нельзя. Вирус распространяется в тех же условиях, что и раньше, то есть при возникновении тесного контакта в помещении. Это означает, что нам не следует проводить время в помещении ни с кем, кроме тех, с кем мы непосредственно проживаем, или с небольшим кругом людей, с которым мы обычно проводим время во время спортивных каникул», — заявила главный инфекционист Вестманланда Эмели Монссон.

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