Мехико, , 13:29 — REGNUM Вечером 17 февраля министерство здравоохранения Мексики обновило статистику по коронавирусу. За последние 24 часа от COVID-19 в стране умерли 1 075 человек. Число зараженных коронавирусом увеличилось на 8 988 человек. Об этом 18 февраля сообщило агентство EFE.

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В общей сложности в Мексике от COVID-19 скончался 177 061 человек. За время пандемии коронавирусом в стране заразились 2 013 563 человека.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Мексика занимает тринадцатое место в мире по числу зараженных и третье место по числу умерших, уступая США и Бразилии.

С начала пандемии в Мексике было проведено 5,17 миллиона тестов, 39% которых оказались положительными.