Тирасполь, , 11:08 — REGNUM В ходе 568 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 110 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 30 429 человек. Из них победили инфекцию 28 776 человек, из которых в течение последних суток — 78.

Всего с диагнозом COVID-19 в Приднестровье скончались 665 пациентов, том числе пятеро — в течение последних суток. Сообщается, что у них наблюдались хронические заболевания и патологии.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 636 исследований и выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 126 человек.

Стоит отметить, что в оперативном штабе по борьбе с пандемией сообщили, что ковидные госпитали заполнены на 30%. В них лечат 524 пациента.

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