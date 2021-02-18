Братислава, , 09:43 — REGNUM Словацкие работодатели попросили правительство страны закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Они готовы покрыть возможную разницу в цене между этим препаратом и западными вакцинами, сообщает газета SME.

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К правительству обратилась Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии, объедняющая 11 тыс. работодателей. В стране с населением около 5,5 млн человек они трудоустраивают более 300 тыс. работников.

Организация настаивает на скорейшем приобретении российской вакцины, эффективность которой составляет 91,6%. Работодатели полагают, что если препарат не закупить сейчас, в дальнейшем Словакии его может не хватить.

Правительство Словакии на заседании 18 февраля будет обсуждать возможность закупки российской вакцины ещё до того, как её зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Об этом премьер-министр Игорь Матович написал накануне в Facebook.

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