Москва, , 08:59 — REGNUM На протяжении ближайших пяти дней на большей части России прогнозируется аномально холодная погода. Об этом 18 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода. Аномалия температуры отрицательная», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с тем, синоптик уточнил, что на Дальнем Востоке значения температуры воздуха будут в это время в пределах климатической нормы или на четыре градуса выше нее, а на Камчатке и Сахалине — выше нормы на 6−8 градусов.

Также Вильфанд подчеркнул, что в Северо-Западном, в Центральном и в Приволжском федеральных округах значения температуры воздуха 18−19 февраля будут примерно на 12 градусов ниже нормальных значений, 20 февраля — на восемь градусов ниже, 21−22 февраля — на один-дав градуса ниже.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 18 февраля, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −14… −12 °C.