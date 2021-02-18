Москва, , 08:08 — REGNUM Москвичей и гостей столицы из-за снегопада призывают пересесть с личного транспорта на городской или остаться дома. Об этом департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы 18 февраля сообщает в своём Telegram-канале.

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«В городе сильный снег. Поэтому коллеги из Яндекс Go сейчас предлагают пересесть на метро, МЦК и МЦД», — говорится в сообщении муниципального ведомства.

Подчёркивается, что добраться до любой точки Москвы на городском транспорте сейчас получится быстрее, чем на личном.

В настоящее время пробки в городе достигли пяти баллов. Наиболее затруднено движение на Волгоградском и Рязанском проспектах, а также Ярославском шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ночной снегопад увеличил высоту снежного покрова. В среднем высота московских сугробов минувшей ночью увеличилась на два сантиметра.

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