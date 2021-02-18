Магадан, Магаданская область, , 08:52 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявлено восемь новых случая заражения коронавирусом, летальных случаев не зафиксировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 18 февраля на Колыме зарегистрировано 8202 носителя коронавируса, выздоровели 7857 человек, скончались — 94.

В пунктах вакцинации ежедневно ставят более 400 прививок от COVID-19 первого и второго курса.

Губернатор Сергей Носов сказал, что необходимо ускорить процесс вакцинации:

«Если если такими темпами вакцинировать, то в сроки не уложимся. Значит надо проводит вакцинацию в выходные и праздничные дни. Скорей выставляйте вакцину, ищите варианты».

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области запланировали привить от коронавируса 64 тыс. человек. В общей сложности до марта ожидаются поставки 11 тыс. доз препарата «Спутник-V».