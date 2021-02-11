Магадан, Магаданская область, , 11:33 — REGNUM В Магаданской области запланировали привить от коронавируса 64 тыс. человек. В общей сложности до марта ожидаются поставки 11 тыс. доз препарата «Спутник-V», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Колымы.

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Всего с 30 сентября 2020 года по февраль регион получил 7658 доз вакцины.

Первую аппликацию вакцины на Колыме получили 4238 человек, из них 883 человека прошли полный курс иммунизации.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке привились от коронавируса 7788 человек. Завершили вакцинацию, получив оба компонента «Спутник V» уже 924 жителя края.