Токио, , 07:35 — REGNUM Правительство Японии рассматривает возможность продления режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает телеканал NHK.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По его данным, заболеваемость COVID-19 в Японии уже начала снижаться. Однако темпы снижения заболеваемости власти считают недостаточными. Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что сейчас необходимо ослабить нагрузку на систему здравоохранения страны.

Телеканал указывает, что решение о продлении режима ЧС японское правительство может принять уже в ходе заседания 18 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Японии началась вакцинация против коронавирусной инфекции. На первом этапе в стране планируют привить около 40 тысяч медработников. На втором этапе в Японии начнут прививать пожилых людей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии начинается вакцинация от COVID-19