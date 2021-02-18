Анкара, , 02:05 — REGNUM Карантинные ограничения, направленные на сдерживание коронавируса в Турции, будут постепенно смягчаться. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 17 февраля в ходе пресс-конференции.

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Этот процесс начнется в марте. Для ослабления ограничений власти Турции распределят провинции страны по четырем категориям: высокого риска, умеренного и среднего, а также низкого.

Президент подчеркнул, что в соответствии со степенью опасности будут приниматься точечные решения по каждому отдельному региону. Первые шаги по смягчению карантина будут связаны с отменой ночного комендантского часа в выходные.

Эрдоган отметил, что в ближайшее время власти выпустят документ о порядке работы предприятий общественного питания. Он сообщил, что от COVID-19 в Турции привились уже более 5,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля Реджепу Тайипу Эрдогану ввели вторую дозу китайской вакцины от коронавирусной инфекции.

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