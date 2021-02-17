Кишинёв, , 15:28 — REGNUM Первые партии вакцины от COVID-19 в Молдавию поступят не в середине февраля, как было обещано раньше, а в конце текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

«Это 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech и от 156 000 до 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты получило подтверждение от платформы COVAX», — говорится в сообщении.

В пресс-службе минздрава отметили, что препарат от Pfizer из-за сложности хранения изначально доставят в хранилище Национального агентства общественного здравоохранения, где можно обеспечить нужную для вакцины температуру от —60 °C до —90 °C. Оттуда её будут распределять в прививочные пункты.

Стоит отметить, что в Национальное агентство лекарств и медицинских изделий Молдавии ранее поступили документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V». В ведомстве отметили, что будут проверять эффективность препарата.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия получила заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»