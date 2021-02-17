Краснодар, , 14:22 — REGNUM Школьников нескольких муниципалитетов Краснодарского края отправили на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля.

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Так, новороссийские школьники учатся дистанционно 17 февраля из-за штормового ветра. Штормовое предупреждение в Новороссийске было объявлено накануне, 16 февраля. В городе прогнозируется ветер 28−33 м/с, снег, метель, понижение температуры, обледенение судов и причалов.

«В Новороссийске 17 февраля в школах города проходит день дистанционного обучения в связи с усилением ветра, с порывами до 30−33м/с», — сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на администрацию города.

Также на дистанционное обучение переведены временно школьники Горячего Ключа, об этом в соцсети сообщил глава города Александр Кильганкин. 17 и 18 февраля из дома будут учиться и школьники Белореченского района.

Непогода бушует на территории Краснодарского края уже несколько суток. Снегом завалило Краснодар, в Апшеронском районе введен режим повышенной готовности.