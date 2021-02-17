Стокгольм, , 14:20 — REGNUM Несмотря на то, что власти нескольких регионов Швеции уже сообщили о невозможности провести вакцинацию в срок, Вестманланд по-прежнему борется за право стать образцово-показательным леном, представители которого сумеют достичь целевых показателей и привить от COVID-19 все взрослое население к концу первой половины текущего года. Об этом сообщила газета Expressen.

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Журналисты отмечают, что многое все еще зависит от непредсказуемых поставок фармацевтических компаний, но если препарат поступит вовремя, то с февраля по июнь в Вестманланде готовы привить 600 000 человек.

По словам Юнаса Экстрёма, отвечающего за вакцинацию населения Вестманланда, это на 200 000 человек больше, чем необходимо.

«Я приятно удивлен. Эти расчеты основаны на том, что вакцинация будет проводится в дневное время в будние дни», — заявил Экстрём.

Однако местные власти также рассматривают возможность ставить прививки от COVID-19 в вечерние часы и в выходные дни.

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