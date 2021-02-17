Саратов, , 12:28 — REGNUM В ближайшие дни морозы в Саратовской области не отступят, а будут только крепчать. Об ухудшении погодных условий на территории региона сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области.

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Так, ночью и в утренние часы 18 февраля местами по северной части области прогнозируется сильный мороз — до минус 35 градусов. Аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более ожидается до 19 февраля.

Сегодня, 17 февраля, из-за морозов отменили занятия в школах 38 муниципальных образований. На дистанционную форму обучения переведены более 194 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, 16 февраля в Саратове в связи с низкой температурой воздуха отменили занятия для учащихся со 2 по 11 классы первой и второй смены. Педагоги работали в штатном режиме.

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