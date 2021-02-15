Саратов, , 13:40 — REGNUM В Саратове в связи с ожидаемой низкой температурой воздуха 16 февраля отменили занятия для учащихся со 2 по 11 классы первой и второй смены. Педагоги будут работать в штатном режиме, сообщает пресс-служба городской адимнистрации.

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В случае отмены занятий в образовательных учреждениях возможно использование дистанционного обучения, а также проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми, которые не смогли остаться дома.

Для первоклашек в период с 15 по 21 февраля проходят дополнительные каникулы.

В период с 15 по 19 февраля в Саратовской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Во вторник, 16 февраля в регионе минимальная температура воздуха опуститься до — 30 градусов, на севере области до — 33.

ИА REGNUM напоминает, на 15 февраля в России из-за погодных условий и пандемии закрыто более десяти школ.

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