Ташкент, , 12:22 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» сертифицирована для массового применения властями Узбекистана. Об этом 17 февраля сообщила спецкомиссия республики по борьбе с коронавирусом.

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«Вакцина Sputnik V, разработанная Российским научным центром Гамалеи, сертифицирована и одобрена к массовому применению в Узбекистане», — приводит ее сообщение национальное информационное агентство УзА.

Также, как уточняет спецкомиссия, в настоящее время принимаются практические меры для закупки 1 миллиона доз данного препарата.

Как сообщает ИА REGNUM, ранее стало известно, что в сектор Газа доставили первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».